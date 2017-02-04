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В 2017 році запустять виробництво iPhone в Індії

В 2017 році запустять виробництво iPhone в Індії
З квітня 2017 року американська компанія Apple відкриє новий пункт виробництва своєї техніки. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Економічну правду».

Відповідну новину повідомив представник влади Індії. Очільник міністерства інформаційних технологій штату Карнатака Пріянк Харгі заявив, що завдяки спільним домовленостям влади та представників Apple з квітня 2017 року в цьому регіоні почнуть виробництво американських гаджетів. За попередніми домовленостями відомо, що Apple буде виготовляти техніку для внутрішнього ринку країни. На даний момент товари американського технологічного гіганта займають близько 2 % на ринку, відповідно сильно поступаючись іншому міжнародному виробнику – південнокорейській компанії Samsung. Та, як відомо, виробляє 23 % продукції на індійському ринку смартфонів.

Виготовленням смартфонів Apple на сьогоднішній день займаються на Тайвані та в Китаї. За словами експертів, індійський ринок є перспективним для Apple, так як в країні, яка є одним з лідерів за кількістю населення, невелика поширеність смартфонів Apple. Представники компанії на даний момент не коментують подібне розширення свого ринку, аргументуючи це тим, що ще триває остаточне узгодження всіх проблемних питань з місцевою владою.
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