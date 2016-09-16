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Представительство Samsung в США заявило о немедленном отзыве всех Samsung Galaxy Note 7

Представительство Samsung в США заявило о немедленном отзыве всех Samsung Galaxy Note 7
Как сообщает replyua.net со ссылкой на BBC, американское представительство корейской компании «Samsung» заявило сегодня о немедленном изъятии всех устройств Samsung Galaxy Note 7 в связи с высокой степенью опасности, которую они несут для своих владельцев и окружающих их людей.

Как сообщалось ранее, проблема с этими устройствами состоит в некачественных аккумуляторах, которые воспламенялись при зарядке, а также во время полетов. Южнокорейская компания начала отзыв 12 сентября – ей необходимо изъять более 2,5 миллионов устройство по всеми миру, в том числе 1 миллион в США, а также выплатить соответствующие компенсации. Американское представительство заявило об ускорении этого процесса, поскольку мобильные устройства спровоцировали на территории США уже несколько очень серьезных инцидентов. Как сообщает британское СМИ, такое решение представительства компании «Samsung» в США было принято в связи с официальным постановлением Комиссии США по безопасности потребительских товаров. Ее председатель Эллиот Кэй сегодня заявил: «Этот продукт представляет такую серьезную опасность возникновения пожара, я призываю всех потребителей воспользоваться этим отзывом немедленно».

На сегодняшний день компания «Samsung» получила уже 92 сообщения о перегреве батарей телефонов в США и 55 заявления о повреждении имущества, нанесенного случившимися в связи с этим пожарами – информация об этом была размещена на официальном веб-сайте Комиссии.

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