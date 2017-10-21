Составлен рейтинг самых изолированных мест на Земле

Эксперты назвали десять мест на планете, где можно укрыться от посторонних глаз. Как передает replyua.net со ссылкой на Вести. Экономика, речь идет о тех местах, которые практически изолированы от цивилизованного мира, и куда довольно сложно добраться, однако, несмотря на это, там живут люди.
На первом месте рейтинга находятся Британские заморские территории Тристан-да-Кунья, расположенные в трех тысячах километров от ЮАР. Это один из самых удаленных от материков населенный пункт.
На второе место эксперты поставили полуостров Кейп-Йорк, расположенный в Австралии. Он находится в самой северной части Квинсленда, и считается одним из последних уголков на Земле, которые еще не освоены человеком.
Тройку лидеров замыкает Оймякон в России. Самое северное село в России является местом с самым суровым климатом на Земле, где живут люди.
Также в первую десятку рейтинга попали остров Пасхи, острова Питкэрн, город Барроу на Аляске, город Иллоккортоормиут в Гренландии, острова Кергелен, оазис Сива в Египте и плато Чангтан в Тибете.