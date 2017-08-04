Как получить кредит без справки о доходах в Украине

В первой половине 2017-го года Национальный банк Украины заявил о росте объемов потребительского кредитования более чем на 3 миллиарда гривен. Украинцы стали чаще пользоваться кредитами, получая их наличными, под целевое использование и в виде кредитных карт, сообщает сервис Micro Credit.
В то время как доля ипотечного кредитования стремительно падает, потребительские программы лишь укрепляют свои позиции. Банки становятся более лояльными по отношению к заемщикам. Значит ли это, что получить кредит могут абсолютно все? Можно ли сделать это, если вы не в состоянии принести справку о доходах? Давайте разберемся.
Какие требования предъявляют банки к заемщикам
Согласно действующему законодательству, банки обязаны обезопасить себя от недобросовестности заемщиков и мошенничества. Потому они должны минимизировать риски. Однако низкая платежеспособность населения требует большей лояльности в формировании требований для программ кредитования. К тому же средний размер сумм, выданных по потребительским продуктам, находится в диапазоне 50-100 тысяч гривен.
Ключевые требования к заемщикам остаются минимальными:
- Возраст от 21 года до 65 лет;
- Гражданство Украины;
- Платежеспособность.
Под платежеспособностью понимается возможность для своевременного погашения задолженностей. Вы можете получить кредит без справки о доходах, но должны убедить банк в том, что будете в состоянии вернуть долг в полном объеме и с учетом начисленных процентов. Для этого не обязательно предоставлят справки или оформлять залог.
Как убедить банк в своей платежеспособности
Для банка справка о доходах является ключевым подтверждением платежеспособности заемщика. Однако предоставить ее могут далеко не все, даже при наличии постоянного заработка. Согласно статистике, не менее 20% украинцев работает неофициально. Соответственно им просто негде получить эту справку. Банки не могут позволить себе упустить этих клиентов, ведь они составляют весомую долю от общего числа потенциальных заемщиков.
Потому многие организации не включают предоставление справки о доходах в перечень обязательных документов. В большинстве случаев достаточно только паспорта и идентификационного кода. Но и условия предоставления кредита будут совершенно другими. Во-первых, сумма будет меньше. Во-вторых, процентная ставка в 95% случаев будет значительно выше. Так банки перекрывают риски, связанные с невозможностью получения исчерпывающей информации о платежеспособности клиента.
Как повысить вероятность одобрения кредита
При рассмотрении заявки менеджер учитывает множество факторов, но основным всегда является платежеспособность потенциального заемщика. Ключевые показатели – подтверждение дохода, наличие постоянного места работы, кредитная история, залог и поручительство. Клиенту важно убедить кредитора в том, что он будет способен выплатить кредит своевременно и в полной мере. Даже если вы не можете предоставить справку о доходах, постарайтесь использовать максимум других способов:
1. Укажите полную и достоверную информацию о месте работы, даже если она не является официальной. Банк может связаться с вашим работодателем или с кем-то из компании. Имеет смысл заранее подумать о том, какие контактные телефоны вы будете указывать при оформлении заявки;
2. Отметьте дополнительные доходы. Возможно, вы занимаетесь репетиторством, выполняете проектные работы или предоставляете другие услуги. Возможно, вы получаете какие-либо пособия – укажите их;
3. При необходимости предоставьте залог. Кредит без справок о доходах станет более реальным и выгодным, если вы согласитесь предоставить в залог тот же автомобиль. Также банки охотнее работают с целевыми программами кредитования (деньги на покупку авто, мебели, на ремонт и другие нужды).
Стоит попытаться оформить онлайн кредит, а точнее заявку через официальный сайт учреждения. Решение по ней не является окончательным, и посетить офис банка все же придется. Однако вы сможете сразу «отмести» предложения, в которых вам откажут даже на этой стадии. Учитывая обилие программ кредитования отчаиваться не стоит даже при нескольких отказах.