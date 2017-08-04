валюта
СпецтемаЦе кінець: Росії оголосили торгову війну – Медвєдєв

Как получить кредит без справки о доходах в Украине

Как получить кредит без справки о доходах в Украине
В первой половине 2017-го года Национальный банк Украины заявил о росте объемов потребительского кредитования более чем на 3 миллиарда гривен. Украинцы стали чаще пользоваться кредитами, получая их наличными, под целевое использование и в виде кредитных карт, сообщает сервис Micro Credit.

В то время как доля ипотечного кредитования стремительно падает, потребительские программы лишь укрепляют свои позиции. Банки становятся более лояльными по отношению к заемщикам. Значит ли это, что получить кредит могут абсолютно все? Можно ли сделать это, если вы не в состоянии принести справку о доходах? Давайте разберемся.

Какие требования предъявляют банки к заемщикам
Согласно действующему законодательству, банки обязаны обезопасить себя от недобросовестности заемщиков и мошенничества. Потому они должны минимизировать риски. Однако низкая платежеспособность населения требует большей лояльности в формировании требований для программ кредитования. К тому же средний размер сумм, выданных по потребительским продуктам, находится в диапазоне 50-100 тысяч гривен.
Ключевые требования к заемщикам остаются минимальными:
- Возраст от 21 года до 65 лет;
- Гражданство Украины;
- Платежеспособность.
Под платежеспособностью понимается возможность для своевременного погашения задолженностей. Вы можете получить кредит без справки о доходах, но должны убедить банк в том, что будете в состоянии вернуть долг в полном объеме и с учетом начисленных процентов. Для этого не обязательно предоставлят справки или оформлять залог.

Как убедить банк в своей платежеспособности
Для банка справка о доходах является ключевым подтверждением платежеспособности заемщика. Однако предоставить ее могут далеко не все, даже при наличии постоянного заработка. Согласно статистике, не менее 20% украинцев работает неофициально. Соответственно им просто негде получить эту справку. Банки не могут позволить себе упустить этих клиентов, ведь они составляют весомую долю от общего числа потенциальных заемщиков.
Потому многие организации не включают предоставление справки о доходах в перечень обязательных документов. В большинстве случаев достаточно только паспорта и идентификационного кода. Но и условия предоставления кредита будут совершенно другими. Во-первых, сумма будет меньше. Во-вторых, процентная ставка в 95% случаев будет значительно выше. Так банки перекрывают риски, связанные с невозможностью получения исчерпывающей информации о платежеспособности клиента.

Как повысить вероятность одобрения кредита
При рассмотрении заявки менеджер учитывает множество факторов, но основным всегда является платежеспособность потенциального заемщика. Ключевые показатели – подтверждение дохода, наличие постоянного места работы, кредитная история, залог и поручительство. Клиенту важно убедить кредитора в том, что он будет способен выплатить кредит своевременно и в полной мере. Даже если вы не можете предоставить справку о доходах, постарайтесь использовать максимум других способов:
1. Укажите полную и достоверную информацию о месте работы, даже если она не является официальной. Банк может связаться с вашим работодателем или с кем-то из компании. Имеет смысл заранее подумать о том, какие контактные телефоны вы будете указывать при оформлении заявки;
2. Отметьте дополнительные доходы. Возможно, вы занимаетесь репетиторством, выполняете проектные работы или предоставляете другие услуги. Возможно, вы получаете какие-либо пособия – укажите их;
3. При необходимости предоставьте залог. Кредит без справок о доходах станет более реальным и выгодным, если вы согласитесь предоставить в залог тот же автомобиль. Также банки охотнее работают с целевыми программами кредитования (деньги на покупку авто, мебели, на ремонт и другие нужды).

Стоит попытаться оформить онлайн кредит, а точнее заявку через официальный сайт учреждения. Решение по ней не является окончательным, и посетить офис банка все же придется. Однако вы сможете сразу «отмести» предложения, в которых вам откажут даже на этой стадии. Учитывая обилие программ кредитования отчаиваться не стоит даже при нескольких отказах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Новый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
04 авг 2017
13848

Новый соцопрос на востоке поставил под сомнение целесообразность возвращения Донбасса в Украину

Известный социолог Ирина Бекешкина обнародовала результаты соцопроса на Донбассе. Речь идет о подконтрольных Украине территориях. Очень интересно, что самая низкая поддержка курса в ЕС. 23% жителей

04 авг 2017
10827

Павел Нусс: то, что в России шок и паника «после вчерашнего» - неоспоримый факт

Заявление премьер-министра РФ Медведева о том, что «президент США Дональд Трамп своим подписанием закона о новых санкциях в отношении РФ «максимально унизительным способом сдал власть Конгрессу»

04 авг 2017
5847

Трамп либо глуповат, либо совсем уж не способен контролировать свои эмоции, – блогер

Президент США Дональд Трамп либо глуповат, либо совсем уж не способен контролировать свои эмоции. Такое мнение в соцсети Facebook высказал известный украинский блогер и общественный активист Карл

04 авг 2017
4736

Кирилл Сазонов: теперь Лепсам и Лолитам разрешат въезд в Украину и даже бесплатно отвезут из Борисполя в СИЗО

Как передает replyua.net, представители президентской партии в Верховной Раде нардепы БПП Артур Герасимов и Ирина Луценко подали в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за

Последние новости

Плазмолифтинг — новейший подход к естественному омоложению

Грузинська прокуратура звернулася до Польщі через візит Саакашвілі

Львівське сміття знову «ринуло в мандри»

Сенат продолжает давление на Белый дом: сенаторы ушли в «хитрый» отпуск, оставив Трампа без выбора

США володіють новим інструментом зі стримування Росії - експерт

Екс-нардеп Мартиненко програв у швейцарському суді в рамках своєї корупційної справи

Как получить кредит без справки о доходах в Украине

У Кремлі відмовилися коментувати ймовірність запровадження санкції ЄС через скандал з турбінами

У Львові вдвічі підвищили тарифи на вивезення сміття

Через скандал з турбінами Євросоюз розширить сьогодні санкції проти РФ - Reuters

Балчун прокоментував інформацію, що генпрокурор Луценко виступає за його відставку

Луценко вернувся до Гройсмана з проханням не продовжувати контракт керівника Укрзалізниці Балчуна – ЗМІ

У МЗС Німеччини різко висловилися щодо санкцій США проти РФ

Саакашвілі прибув до Польщі за невідомими документами

Саакашвілі покинув територію США

У Луцьку на вулиці Бандери були побиті темношкірі студенти

У Держдепі США вважають, що Медведєву потрібно «трохи заспокоїтися»

Несколько пляжей Киева прошли проверку на качество воды

Известный лоукостер анонсировал два новых рейса из Украины

Сотник: Путін вже нічого не може зробити проти санкцій, вони на десятиліття

 Новости за день