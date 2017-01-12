Прогнозирование курса доллара после того, как возрасли его продажи

Благодаря валютной распродаже Национального банка 10.01.17 было уменьшено курс безналичного доллара на 2 копейки. В итоге, вечером того же дня цена этой иностранной валюты состояла от 27,12 до 27,18 гривен передает replyua.net.
Была продана некоторая часть золотовалютных резервов, причиной чему стал серьезный валютный дефицит. По инициативе Национального банка 10 января было проведено валютный аукцион по продаже ста миллиона долларов. Уровень проседания рынка - от 27,10 до 27,20 гривен на доллар, - сказал Игорь Якобчук, должностное лицо Премиум Банка.
Цены могли бы увеличится еще больше, если бы на рынке не появился регулятор. Аукцион, о котором шла речь выше, пришелся как нельзя кстати. В этот раз Национальный банк не ожидал разогрева межбанка из-за повышенного спроса. По словам банкиров, остаточного отложенного спроса сейчас нет. К обеду 10 января наблюдался баланс спроса и предложения, как сказал работник Банка Кредит Днепр Олег Куринной. 6.01 объем торга межбанка составил 267,66 миллиона долларов, а 10.01 - 262,22 миллиона долларов.
От 11 января банкиры ожидают активизации рынка, баланса спросов и предложений. Ожиданию есть логичные объяснения: будут распродаваться доллары, ранее обменянные на государственное золото, а также не распроданные за праздничные дни рубли. Ожидается повышенный спрос, в частности, выведение дивидентов, и, соответственно, сомнения касательно достаточного количества валюты. Однако существенных изменений не ожидается. По словам Олега Куринного, величина безналичного курса 11 января должна была составить от 27 до 27,20 гривен на доллар. Тем не менее, гривна поддерживается регулятором.
С помощью валютных аукционов Нацбанк будет и в дальнейшем стабилизировать ситуацию. Новая форма интервенции еще не была использована Национальным банком. В ближайшие два месяца финансисты нацелены на появление сделок по самому выгодному для Нацбанка курсу, исчезновению "торговой ямы" (время до объявления результатов, к которым привели аукционы (в это время развитие процессов рынка стоит на месте)).
По прогнозам Верхградского, курс доллара в Украине составит от 27,0 до 27,15 гривен на доллар, что в принципе похоже с прогнозированием других финансистов. Кроме того, Верхградский тоже ожидает отложенного спроса на валюту. Этот же финансист предполагает, что ситуация, сложившаяся вокруг межбанка стабилизируется из-за сохраненного предложения валюты в период 9-10 января.