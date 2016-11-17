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Украинская гривна продолжает обесцениваться к основным валютам

Украинская гривна продолжает обесцениваться к основным валютам
Национальная валюта Украины продолжает свое падение, и сегодня, 17 ноября, гривна ослабла по отношению к американскому доллару, российскому рублю и евро, информирует replyua.net.

Национальный банк Украины установил следующие курсы валют на 17 ноября: десять российских рублей стоят 4,08 гривен, один американский доллар – 26,34 гривны, один евро – 28,19 гривен. За один день американская валюта подорожала сразу на 33 копейки, и подорожание продолжается уже пять дней подряд. Российский рубль, несмотря на дешевую нефть, также укрепляется по отношению к украинской гривне, и сегодня гривна подешевела сразу на 12 копеек. Курс евро подрос на 19 копеек. В Нацбанке прокомментировали падение курса национальной валюты. По мнению представителей НБУ, главным фактором нестабильности гривны является политическая нестабильность в стране.

Курс гривны и курс рубля, а также курс гривны и выборы в США в НБУ никак не связывают, хотя именно после обвала рубля и президентских выборов в Соединенных Штатах украинская валюта начала обесцениваться.
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