Гонтарева не повернеться в НБУ

Очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева не має намірів повертатися після тривалої відпустки до роботи в центральному банку, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба державного регулятора. За даними представників Нацбанку, починаючи з 8 серпня по 26 вересня Гонтарева перебуватиме у відпустці за свій рахунок. При цьому 15 календарних днів відпустки без збереження зарплати передбачені законом «Про відпустки» (ст. 26), а ще 20 днів відпочинку голова НБУ накопичила під час перебування на посаді, за роботу у вихідні під час відрядження, додали в прес-службі. Водночас слід зазначити, що в квітні 2017 року Гонтарева заявила про наміри піти у відставку з 10 травня і направила відповідну заяву главі держави Петру Порошенку. Однак відразу після цього Гонтарева пішла у відпустку.
Варто нагадати, минулого тижня повідомлялося, що рішенням суду було скасовано постанову Генеральної прокуратури щодо закриття кримінальної справи проти очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Віднині Генпрокуратура зобов’язана відновити слідство.