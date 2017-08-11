валюта
СпецтемаСМИ: Только Украина способна дать России мощный отпор

Гонтарева не повернеться в НБУ

Гонтарева не повернеться в НБУ
Очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева не має намірів повертатися після тривалої відпустки до роботи в центральному банку, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба державного регулятора. За даними представників Нацбанку, починаючи з 8 серпня по 26 вересня Гонтарева перебуватиме у відпустці за свій рахунок. При цьому 15 календарних днів відпустки без збереження зарплати передбачені законом «Про відпустки» (ст. 26), а ще 20 днів відпочинку голова НБУ накопичила під час перебування на посаді, за роботу у вихідні під час відрядження, додали в прес-службі. Водночас слід зазначити, що в квітні 2017 року Гонтарева заявила про наміри піти у відставку з 10 травня і направила відповідну заяву главі держави Петру Порошенку. Однак відразу після цього Гонтарева пішла у відпустку.

Варто нагадати, минулого тижня повідомлялося, що рішенням суду було скасовано постанову Генеральної прокуратури щодо закриття кримінальної справи проти очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Віднині Генпрокуратура зобов’язана відновити слідство.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: Только Украина способна дать России мощный отпор

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
11 авг 2017
2810

Дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько мы ликвидировали ядерных боеприпасов и Путин будет уничтожен, – блогер

Украинский блогер Иван Мозговый в своем блоге пишет о том, что президент Украины Петр Порошенко озвучил совершенно правильную идею, когда сказал, что «дайте нам хотя бы столько «Джавеллин», сколько

Последние новости

Росія не хоче війни – Лавров

Гонтарева не повернеться в НБУ

МЗС України висловило протест Москві

Павло Правий: росіяни самі зізнались що вони – агресивні монстри

Иностранцев вроде Балчуна звали в Украину не реформировать что-то, а просто разорвать кланы, – эксперт

Стали відомі нові деталі відносин між США та КНДР

Блогер: фотографуватись з Гремом Філіпсом – погана прикмета

Вероятность Третьей мировой войны как никогда велика: Япония первой начала гонку вооружений

Всі підозрювані в рамках справи про розкрадання проекту Стіна заарештовані

Помер найстаріший чоловік у світі, який бачив Першу світову війну та Голокост

В Кремле считают, что американские «Джавелины», переданные Украине, могут угрожать нацбезопасности РФ

Жахлива залізнична катастрофа в Єгипті

Transparency International вимагає, аби Насірова не пускали до кабінету

У Москві радять росіянам не відвідувати Туреччину

Портніков: не думаю, що росіян взагалі можна вилікувати

Сумські журналісти показали «майстер-клас» як не варто працювати (відео)

Блогер розповів про те, що Вашингтон зробить з Пхеньяном

США почали будівництво військової бази в Миколаївській області

Блогер: Україна зробить ще чимало недружніх кроків щодо Росії

Яєчний скандал: заражені яйця виявили вже в 17 країнах

 Новости за день