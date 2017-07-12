Приватбанк був фінансовою пірамідою – Нацбанк

Катерина Рожкова, яка обіймає посаду заступниці очільниці Національного банку України, ознайомила народних депутатів з результатами проведеного аудиту фінзвітності націоналізованого Приватбанку компанією Ernst & Young, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Представниця НБУ в своєму виступі заявила, що результати проведеної незалежної експертизи вказують на те, що попередні висновки щодо незадовільного фінансового стану Приватбанку в момент націоналізації та обґрунтування на користь рішення держави увійти до капіталу банківської станови для захисту більше 20 мільйонів клієнтів, виявилися вірними. Рожкова наголосила, що напередодні до націоналізації Привату, банк був фактично фінансовою пірамідою, яка не мала ресурсів для повернення коштів вкладникам. При цьому, заступниця голови НБУ відмітила, що представники колишнього менеджменту проводили ризиковану політику, що й призвела до відповідних результатів роботів банківської установи.
Нагадаємо, раніше Катерина Рожкова в інтерв’ю журналістам заявляла, що дії колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського націлені на те, щоб повернути банк у свою власність.