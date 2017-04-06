Активісти продовжать блокаду російських банків в Україні після 10 квітня

Радикально налаштовані активісти заявили, що вони продовжать блокувати роботу банків з російським капіталом, які працюють в Україні, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Представництво Національного корпусу опублікувало на сайті об’єднання заяву, в тексті якої повідомляється, що блокування робочих офісів російських банків продовжиться після 10 квітня. Учасники об’єднання заявили, що вони тимчасово розблокували банки для того, щоб надати можливість вкладникам забрати свої кошти, однак надалі Національний корпус планує фізично зупинити діяльність банків з російським капіталом в Україні. Активісти закликають тих, хто ще не встиг забрати свої гроші, негайно це зробити. Водночас в Національному банку України заявили про готовність зменшити санкційний тиск на російські банки. Про це стало відомо з листа НБУ до МВФ від 29 березня. У Нацбанку планують послабити обмеження відразу після того, як «проблема з безпекою дозволить це зробити».
Варто нагадати, що раніше Нацбанк звертався до правоохоронних органів з проханням захистити офіси банківських установ, які мають російський капітал. Таке рішення в НБУ оприлюднили після того, як представники Національного корпусу забетонували центральний офіс Сбербанку в Києві на вулиці Володимирській.