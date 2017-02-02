Шлапак розповів про рекордні збитки ПриватБанку та «надзвичайно погані» активи

ПриватБанк зазнав збитків на суму 135 мільярдів гривень, що стало всеукраїнським рекордом, а основну частину фінансового портфелю банку складають вкрай погані активи. Таку заяву в інтерв’ю Espresso.tv зробив голова правління банку Олександр Шлапак, повідомляє replyua.net. Він наголосив, що після того, як завершилося формування резервів, збитки за минулий період сягнули просто астрономічної суми. Водночас, коментуючи інформацію про можливий продаж ПриватБанку, Шлапак заявив, що поки що готовності до цього немає.
«Я не впевнений, що ми можемо говорити про готовність до продажу. Наразі у нас у портфелі з 200 млрд. активів 170 млрд. – вкрай низькі. Потрібно вирішити, що з ними робити далі», - сказав Шлапак. Також він додав, що лише після цього можна буде говорити про якийсь продаж. Зараз же навряд чи хтось буде зацікавлений у придбанні банку, враховуючи те, в якому він стані. Шлапак додав, що головною метою банку є завершити рік з позитивними показниками.
Раніше очільниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що ПриватБанк, який націоналізували в кінці 2016 року, планується продати протягом найближчих трьох-чотирьох років.