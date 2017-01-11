В 2017 году в Украине станет меньше банков

Бывший заместитель руководителя Нацбанка Украины Владислав Рашкован сделал некий прогноз по поводу работы банковских учреждений в Украинском государстве. Так, согласно его словам, на период конца 2017 года количество банков в стране будет составлять от 75 до 80 единиц, но не больше.
Как информирует replyua.net, в своем прогнозе Рашкован выразил мнение, что «в результате недокапитализации часть небольших банков в стране будет закрыта». Кроме того, он отметил: «Определенная часть замороженных банков осуществят процедуру самоликвидации. Еще некоторые финансовые учреждения объединяться, если их владельцы смогут договориться».
При этом бывший замглавы государственного регулятора добавил, что доля самых больших банков страны в количестве двадцати единиц увеличится до 92-93 процентов всех активов. При этом доля второй группы локальных банков станет меньшей и будет достигать от 2 до 2,5 процента. В это же время доля иностранных, а также госбанков в Украине будет продолжать свой рост, а вот банки, пришедшие к нам из России – будут уходить обратно. Кроме того, по мнению эксперта, что касается кредитов, то снижение ставок по ним будет уже зависеть не от учетное ставки Нацбанка или ожидаемой инфляции, но от ряда проектов законов по защите прав кредиторов, которые будут приняты депутатами.