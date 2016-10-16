ЕБРР выделяет «Ощадбанку» 50 миллионов евро

В рамках программы торгового финансирования 4 октября совет директоров ЕБРР принял решение о выделении «Ощадбанку» Украины 50 миллионов долларов по кредитной линии, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В сообщении Европейского банка реконструкции и развития говорится о том, что этот проект будет осуществляться в рамках усилий, направленных на коммерциализацию «Ощадбанка», а также на его дальнейшее приготовление к приватизации в рамках программы реформирования госбанков Украины. Эта программа была разработана правительством Украины, подчеркнули в сообщении. Кроме того, взаимодействие ЕБРР с «Ощадбанком» также подразумевает несколько этапов технического сотрудничества и финансовой поддержки на протяжении пяти лет. Следующие этапы подразумевают более широкое сотрудничество, в том числе и по совершенствованию корпоративного управления.
Также подразумевается процесс коммерциализации операций и операционная перестройка банка. По словам Андрея Пышного, председателя правления «Ощадбанка», руководство приветствует решение Европейского банка реконструкции и развития о предоставлении 50 миллионов в рамках заключенной программы.
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