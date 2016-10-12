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Национальный банк Украины ведет борьбу с выдачей банками кредитов связанным с ними лицам

Национальный банк Украины ведет борьбу с выдачей банками кредитов связанным с ними лицам
Как сообщает replyua.net со ссылкой на официальный веб-сайт НБУ, регулятор проводит проверку всех банковских учреждений страны на предмет совершения ими операций со связанными с банком лицами. На данный момент проверены сорок четыре банка, проверка остальных завершиться до конца текущего года.

НБУ сообщает, что целью этой проверки является сокращение проведения банками операций по кредитованию лиц, связанных с банками. В ходе проверки выяснилось, что в отдельных банках количество кредитов, выданных связанным с банком лицам, превышает норму в несколько раз. Регулятор подчеркивает, что «эта проблемная ситуация формировалась в течение десятилетий», и переросла уже в традицию, хотя выдача банками кредитов связанным с ними лицами должна быть строго ограничена, поскольку создает дополнительные риски для банковской системы Украины, в первую очередь – ее стабильности.

Банковский регулятор отметил, что не будет сейчас принимать жесткие меры в отношении баков-нарушителей, а предоставит им трехлетний срок для приведения соответствующих показателей в норму. Представитель НБУ заявил, что сейчас банки требуют снижения объема активных операций со связанными лицами, а также разработки плана мер, ведущих в конечном итоге к прекращению какой-либо зависимости банка от этих лиц. Самыми перегруженными такого рода кредитами оказались 14 банков, они сейчас уже готовят планы действий по уменьшению активных операций со связанными лицами.

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