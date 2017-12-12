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Экономист: «Главный риск 2018 года – обвал курса биткоина»

Экономист: «Главный риск 2018 года – обвал курса биткоина»
Торстен Слок, глобальный экономист Deutsche Bank, считает, что главным экономическим риском следующего года может стать обвал курса биткоина, передает replyua.net со ссылкой на Экономическую правду.

Как отметил экономист, эта криптовалюта является самой ненадежной, и именно у биткоина самые высокие угрозы для кардинального изменения стоимости. Слок не исключил, что курс биткоина может резко измениться уже к концу этого года. «Это связано главным образом с тем, что финансовые рынки до сих пор рассматривали волатильность цены биткоина как небольшую проблему. Мы немного беспокоимся, что этот риск может стать более системным, в частности, о том, не продолжатся ли нынешние тенденции в 2018 году», - подчеркнул экономист.

Кроме того, Слок отметил, что обвал биткоина является одной из экономических угроз, которые могут встать перед всем миром в следующем году. По мнению экономиста, главными угрозами следует считать и выход Великобритании из Евросоюза, и планы Северной Кореи, и высокий уровень инфляции в США, а также большие проблемы на рынке недвижимости Норвегии и Швеции.
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