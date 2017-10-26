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Moody's: банковская система Украины почти победила кризис

Moody's: банковская система Украины почти победила кризисБанковская система Украинского государства практически вышла из состояния неплатежеспособности, о чем заявил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира, входящей в состав международного рейтингового агентства Moody's, во время выступления CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября, пишут «Українські новини».

Как информирует replyua.net, по ожиданиям рейтингового агентства Moody's, уровень проблемных кредитов в Украине снизится до пятидесяти процентов до конца 2018 года. Однако это не относится к «ПриватБанку». В частности Совгира заявил: «По нашим ожиданиям, уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет становиться меньшим. Это будет происходить благодаря реструктуризации, списания долгов, а также благодаря тому, что в стране растет экономика, снижаются ставки по процентам и наблюдается умеренный рост кредитного портфеля. Однако в настоящее время уровень проблемных кредитов в Украине является самым высоким в бывшем СНГ и даже восточной Европе. Стране необходимо несколько лет для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень».

Согласно мнению эксперта, за счет снижения отчислений в резервы банковский сектор уже в этом году вернется к безубыточности.
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