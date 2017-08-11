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Новак: гривна укрепилась к доллару только на короткий срок

Новак: гривна укрепилась к доллару только на короткий срок
То, что украинская национальная валюта укрепилась благодаря поступлениям валютной выручки, а также сезону отпусков, продлится совсем недолго. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, об этом заявил Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины.

«Незначительное укрепление курса гривны связано с тем, что сейчас работает сезонный фактор. Причем с двух сторон. Во-первых, поступает валютная выручка от нашего аграрного сектора. А во-вторых, сезон отпусков. Большинство украинцев отдыхает в Украине. Поэтому свои валютные сбережения наши граждане меняют на гривну. Совпадение двух этих факторов позволило национальной валюте несколько окрепнуть», - подчеркнул экономист. По его словам, дальнейший курс будет напрямую зависеть только от действий Нацбанка и Кабинета министров, а на весь текущий год ранее был заложен курс 27,2 гривны за один доллар.

Также Новак подчеркнул, что ранее правительство прогнозировало курс выше 31 гривны за доллар до 2020 года, однако Кабмин удовлетворяет только интересы украинских экспортеров, при этом усложняя жизнь бизнесу, работающему на внутренний рынок, и населению страны.
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