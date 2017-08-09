За рубежом украинцы могут стать жертвами мошенников: участились кражи с карт

Украинцев, выезжающих на отдых за границу, эксперты предупреждают о том, что мошенники воруют деньги с банковских карт, при этом они действуют самыми разными способами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом рассказал Александр Карпов, глава Ассоциации ЕМА. По его словам, случаи краж участились, и особенно внимательными украинцы должны быть на отдыхе во Франции и в Соединенных Штатах. Карпов отметил, что данные с банковских карт чаще всего считывают на АЗС, в кафе, магазинах и других общественных местах, также были зафиксированы случаи, когда данные воровали в магазинах Франции, причем речь идет о довольно крупной сети. Поддельными картами мошенники расплачиваются не в Украине, а за границей. «Если вы собрались в «высокорисковую» страну, используйте для расчетов отдельную платежную карту. Установите на банковскую карту лимиты на платежи и региональное использование», - дал совет эксперт.
По его словам, туристы обязательно должны перед поездкой сообщать в свой банк, куда они направляются, также нужно установить лимит на снятие, поэтому в случае кражи карты или данных карты, воры не смогут снять все средства.