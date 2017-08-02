ВВС порахував скільки у скільки росіянам вилились «контрсанкції»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Як відомо, у відповідь на фінансові санкції, запроваджені Європейським Союзом, Кремль ввів так звані «контрсанкції» - заборону на ввезення продуктів, вироблених європейськими сільськогосподарськими виробниками. Це вилилось в роздавлювання персиків та гусей трактором та в інші кумедні і не дуже події. Чи довелось за «національну гордість» росіянам заплатити із власної кишені, - розповідає replyua.net на основі матеріалів російської служби ВВС.Так, журналісти порівняли кілька товарних чеків – за 27 липня, 04 та 06 серпня 2014 року та за 21 і 23 липня 2017 року. Йшлося про закупівлю аналогічних продуктів у тих же магазинах. Загальна сума чеків зросла на 69%. Сильніше за все – майже утричі – подорожчав дикий рис. Більш ніж удвічі зросла ціна на майонез з лимонним соком, адигейський сир, кабачки, дині, огірки, італійське вино та оливкова олія.Із сорока двох продуктів вибірки тільки п’ять товарів подорожчали менше, ніж на десять відсотків - часник, сир рікотта, булочка з кунжутом, сушена петрушка та сумка для покупок. Лише один продукт подешевшав – звичайний майонез провансаль. Результати опитувань показали, що кожен п’ятий росіянин вважає, що ціни зросли більше, ніж на 50% за минулий рік. Зростання індексу споживчих цін викликане, звісно, не лише контрсанкціями, але вони теж зіграли свою роль у зубожінні росіян, - резюмують журналісти.