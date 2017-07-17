Нефть продолжает дорожать несколько дней подряд

В понедельник, 17 июля, мировые цены на нефть продолжают повышаться, и подорожание связано с позитивными настроениями инвесторов относительно поступающих новостей. Как информирует replyua.net, среди факторов, положительно повлиявших на рост цен, эксперты называют статистику по запасам нефти в США, по количеству буровых установок, а также прогнозы Международного энергетического агентства по росту спроса на черное золото в следующем году.
По состоянию на 10 часов 30 минут по киевскому времени баррель нефти торговался по 49,15 долларов. По словам одного из финансовых аналитиков, значительное снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе поддержали комментарии МЭА о том, что спрос на сырье растет сильнее по сравнению с изначальной оценкой. Кроме того, эксперт подчеркнул, что на протяжении текущего года количество буровых остановок в США непрерывно увеличивалось, однако на прошлой неделе рост прекратился, что и стало одной из причин, положительно повлиявших на стоимость черного золота.
Напомним, что страны ОПЕК и государства, добывающие нефть, но не входящие в картель, продлили соглашение о снижении добычи нефти до весны следующего года.