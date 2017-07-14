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Перед выходными цены на нефть резко возрастают

Перед выходными цены на нефть резко возрастают
На торгах в пятницу, 14 июля, цены на мировом рынке нефти резко устремились вверх, и впервые за долгое время баррель нефти торговался выше 49 долларов. Как информирует replyua.net, рост цен связан с обнародованием улучшения прогноза Международного энергетического агентства.

Эксперты утверждают, что совсем скоро спрос на черное золото начнет увеличиваться. На фоне таких новостей стоимость барреля росла на протяжении всего дня, и по состоянию на 19 часов 30 минут по киевскому времени баррель торговался по 48,92 доллара. В четверг, 13 июля, Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день.

В следующем году, согласно прогнозу, спрос на черное золото продолжит расти, примерно на 1,4 миллиона баррелей в день, достигнув 99,4 миллионов баррелей в сутки. Впрочем, инвесторы пока осторожны в своих действиях и ждут отчет от Минэнерго США о запасах нефти и о буровых установках.
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