У Росії люди біднішають з кожним днем швидше

За підсумками минулого року доходи жителів Російської Федерації скоротилися майже на 6 процентів. Порівнюючи з позаминулим роком, ця цифра зросла майже в двічі (3.2% - 2015 рік). Про це йдеться у повідомленні «РБК» у середу, 25-го січня, передає replyua.net.
Таким чином, згідно з повідомленням, порівнюючи з 2015 роком, у 2016 році швидкість скорочення доходів росіян зросла на 85%. А якщо порівняти з 2014 роком, коли спад доходності був лише 0.7%, то ситуація погіршилася більш ніж у 8 разів. За даними дослідження Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», у минулому році проблеми з фінансами щодо купівлі одягу та продуктів відчувало на собі майже 42% росіян, при цьому 11 відсотків заявляли, що їм не вистачає грошей навіть на продукти.
Як відомо, доходи в Росії скорочуються вже протягом трьох років. А за 26 місяців ведення статистики не було жодного місяця, щоб вони зростали. За даними дослідження, останній приріст доходу росіян було зафіксовано у жовтні 2014 року на 2.1%. Також варто згадати, що за словами віце-прем’єра Голодець Ольги, офіційна статистика значно недооцінює реальну ситуацію в країні, яка являється набагато гіршою, ніж про це кажуть.