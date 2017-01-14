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Експерт спрогнозував курс гривні у 2017 році

Експерт спрогнозував курс гривні у 2017 році
Фінансовий експерт Олег Устенко не бачить причин, щоб курс гривні в цьому році перетнув відмітку вище, ніж 30 гривень за долар. Про це він заявив в ефірі «Громадського радіо», передає replyua.net.

На думку експерта, Нацбанк найближчим часом виправить ситуацію і втримає курс на рівні 30 гривень. «Україна – це країна, де за курсом судять про якість економічної політики держави. Тому влада повинна бути більш мотивована на утримання курсу», – зазначив Устенко.

За його словами, протягом цього року Україна має потребу у зовнішньому фінансуванні від 5 до 10 мільярдів доларів. Можна буде отримати лише частину цих грошей у вигляді іноземних інвестицій, інші гроші треба позичати. Тоді можливі два сценарії – оптимістичний і песимістичний, але і при першому, і при другому курс може утримуватися на рівні 30. При оптимістичному сценарії український політичний клас береться за розум і починає активно проводити реформи. На тлі активного проведення реформ ми відновлюємо співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, позичаємо у них гроші. Після цього ми можемо очікувати, що країна отримає близько 2-3 мільярдів доларів іноземних інвестицій.

Другий варіант менш бажаний, але теж може дати можливість тримати курс на рівні 30. Реалізація цього варіанту означає, що країна не рухається шляхом реформ, не відновлює співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, ми не позичаємо у них гроші. І при цьому приплив прямих іноземних інвестицій незначний, але, як і при першому розкладі, залишається в обсязі близько 2-3 мільярдів доларів. Курс буде витримуватися за рахунок золотовалютних резервів, підсумував фінансист.
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