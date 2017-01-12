Экономист ожидает резкий рост курса доллара в Украине в ближайшее время

В интервью изданию «Сегодня» Александр Паращий, возглавляющий аналитический отдел компании Сoncorde Capital, заявил, что на протяжение января и февраля текущего года украинцам стоит быть готовым к пиковому периоду девальвации гривны - тогда за один доллар нужно будет давать от 28,5 до 29 гривен, передает replyua.net.
С точки зрения эксперта, в следующем месяце на курс национальной валюты будет оказывать негативное влияние необходимость в закупке за пределами страны, а также наличие на рынках зарубежных стран конъектуры. Более того, аналитик подчеркнул, что на февраль в Китае припадет период длительных выходных из-за празднования китайского Нового года, когда на рынках экспортируемой Украиной стали и руды наблюдается падение.
Александр Паращий вспомнил, как за последние три года в Украине в этот же период наблюдалась аналогичная ситуация. Поэтому не исключено, что некоторое время доллар будет стоить в пределах 29 гривен, хотя продолжаться это будет недолго. «Я надеюсь, что в феврале МВФ перечислит нам новый транш кредита, что положительно повлияет на гривну. Как известно, после новости о принятии кредитором решения о выделении Украине средств, происходит изменение курсовых ожиданий, что способствует укреплению гривны.