Блогер – росіянам: біжіть до банків, купуйте останні долари

Олександр Коваленко ділиться з читачами на Фейсбук новинами з фінансового сектору Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.
Так, вчора український сегмент соціальних мереж відверто тішився з новини про те, що російський Резервний фонд за місяць схуд вдвічі – до шістнадцяти мільярдів доларів. Проте, з російського фінансового ринку надходять і набагато більш цікаві новини – наприклад, у російських банках лишається обмаль готівки іноземних валют. Зокрема, станом на десяте січня 2017 року, у російських фінансово-кредитних установах зосереджено всього п’ять мільярдів чотириста мільйонів доларів. Для порівняння – рік тому їх обсяг був на два мільярди більшим, а на початок 2015 року становив десять мільярдів.
Росіяни, звісно, заперечать, що долар їм не потрібен – він же ось-ось лусне. Звісно, про це російські «експерти» розповідають вже не перший рік, але об’єктивна реальність дещо інша. Як би то не було, дефіцит готівкового долара у російських банках рано чи пізно потягне за собою такий клубок проблем, яких не так просто здихатись, і відсутність валюти в обмінниках – лише найменша з них. Загалом, у Росії закінчується все – крім нафти і газу. Тож, поки не розгребли останні долари – швидше купуйте, - наголошує блогер.