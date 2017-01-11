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Блогер – росіянам: біжіть до банків, купуйте останні долари

Блогер – росіянам: біжіть до банків, купуйте останні долари
Олександр Коваленко ділиться з читачами на Фейсбук новинами з фінансового сектору Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, вчора український сегмент соціальних мереж відверто тішився з новини про те, що російський Резервний фонд за місяць схуд вдвічі – до шістнадцяти мільярдів доларів. Проте, з російського фінансового ринку надходять і набагато більш цікаві новини – наприклад, у російських банках лишається обмаль готівки іноземних валют. Зокрема, станом на десяте січня 2017 року, у російських фінансово-кредитних установах зосереджено всього п’ять мільярдів чотириста мільйонів доларів. Для порівняння – рік тому їх обсяг був на два мільярди більшим, а на початок 2015 року становив десять мільярдів.

Росіяни, звісно, заперечать, що долар їм не потрібен – він же ось-ось лусне. Звісно, про це російські «експерти» розповідають вже не перший рік, але об’єктивна реальність дещо інша. Як би то не було, дефіцит готівкового долара у російських банках рано чи пізно потягне за собою такий клубок проблем, яких не так просто здихатись, і відсутність валюти в обмінниках – лише найменша з них. Загалом, у Росії закінчується все – крім нафти і газу. Тож, поки не розгребли останні долари – швидше купуйте, - наголошує блогер.
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