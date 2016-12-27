Сергей Тигипко стал владельцем «Универсал Банка»

Бывший вице-премьер-министр Украинского государства, а точнее принадлежащая ему группа «ТАС» заявила об осуществлении договора по покупке финансового учреждения «Универсал Банк», а также получении группой порожденной банком международной группы. Как информирует replyua.net, такая информация была обнародована на сайте группы «ТАС».
Так, согласно предоставленной в пресс-релизе информации, после того, как национальные ругуляторы – Нацбанк Украины, а также Антимонопольный комитет страны дали свои разрешения, было осуществлено завершение вышеуказанной сделки. В сообщении отмечается: «Договор о покупке-продаже «Универсал Банка» даст положительный результат для укрепления позиций финансового сектора группы «ТАС» на банковском рынке Украинского государства и он был составлен в соответствии с долгосрочной стратегией развития отдела финансов группы».
Как сообщалось ранее, НБУ предоставлял данные, что по состоянию на 1 октября текущего года, судя по размеру общих активов, приобретенный группой «ТАС» «Универсал Банк» занимал среди сотни действующих на тот момент финансовых учреждений 27 позицию. Также в этом году «Форбс-Украина» присвоил Тигипку 11 место среди самых богатых граждан нашей страны, оценив его состояние в 495 миллионов долларов США.