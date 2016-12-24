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Банки Украины в три раза сократили убыток

Банки Украины в три раза сократили убыток
За последние одиннадцать месяцев прибыль украинских банков достигла 166 миллиардов и 140 миллионов гривен. При этом растраты финучреждений за аналогичный период составили 185 млрд. и 30 млн. в национальной валюте Украины.

Как информирует replyua.net, обоюдный убыток украинских банков, которые работают, за период с января по ноябрь месяц текущего года находится на уровне 18 миллиардов и 884 миллионов гривен, что в три раза ниже показателя за такой же период минувшего года – 57 миллиардов и 300 миллионов украинских гривен. При этом в соответствии с данными, обнародованными на сайте Национального банка Украины, банки Украины в ноябре месяце получили 6 миллиардов и 290 миллионов гривен в минус, а расходы банков составили 185 миллиардов и 30 миллионов. Доходы финучреждений в это же время находятся на уровне 166 миллиардов и 140 миллионов грн.

Ранее сообщалось, что общий убыток осуществляющих в Украине работу банков за период десяти месяцев – с января по октябрь 2016-го составил 12 миллиардов и 600 миллионов гривен, что является в 4,3 раза меньше, нежели этот показатель в минувшем году – 54 миллиарда и 500 миллионов гривен. Примечательно, что в минувшем году банковская система Украинского государства, не учитывая неплатежеспособные финансовые учреждения, получила самый большой убыток – 66 миллиардов и 600 миллионов гривен.
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