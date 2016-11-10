валюта
СпецтемаСупрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Курс валют на міжбанку встановився на рівні 25.56 грн за долар США

Курс валют на міжбанку встановився на рівні 25.56 грн за долар США
Під час відкриття сьогоднішній торгів на міжбанківському валютному ринку котирування української гривні до американського долара станом на 11-ту годину прирівнюється до 25.551 – 25,562 гривні за один долар США. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише видання Finance.ua, передає replyua.net.

Станом на 10:30 середні курси валют на міжбанківському валютному ринку залишалися майже без змін, порівнюючи з минулими днями, не зважаючи на останні події, пов’язані з виборами президента Сполучених Штатів Америки. Ситуація наступна: американський долар прирівнюється до гривні як 1 до 25.55 – 25.56. Євро сьогодні також майже не змінилося в ціні – 27.91 – 27.92 гривень за 1 €. Співвідношення російського рубля до української гривні - 0,4028-0,4035 до 1 грн.

Варто зазначити, що котирування гривні до долара США 9-го листопада під час закриття торгів на міжбанку зберігалося на рівні 25.55 – 25.56 гривні зі 1 $. За оцінками експертів, ситуація з гривнею може змінитися в будь-який час на фоні обрання президентом США Дональда Трампа. Також експерти зазначали, що максимальний скачок курсу може бути максимум 27 грн. за 1 дол. Як відомо, на сьогоднішній день у світі спостерігається обвал курсів; гривню це ще не «зачепило».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
40287

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,

09 ноя 2016
9968

Итоги выборов: о том, как весь мир проигнорировал предсказания известного профессора

Сегодня некоторые американские издания напомнили всему миру о том, что Алан Лихтман, известнейший американский профессор из университета Вашингтона, давал прогноз относительно этих выборов, но его


Свежие новости

Полиция арестовала 60 протестующих против избрания Трампа

Новиков: на месте чеченского командира Яценюка должен быть Ярош

Санду: Додон - це знахідка для Росії і загроза для Молдови

На что обречена Америка при Трампе – мнение Анастасии Рагимовой

Укрзализныця запускает удобную программу для пассажиров

Князєв покинув пост керівника ГУ НП Рівненщини

Правительство Украины проведет конкурс на должность госсекретаря Кабмина

Шендерович: когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желания

Курс валют на міжбанку встановився на рівні 25.56 грн за долар США

Военным из зоны АТО могут повысить зарплату

Павел Гладков: Выборы как позор российского народа

Яким має бути новий губернатор Одещини? - БПП

Нусс: Путин начал кампанию по формированию негативного образа Украины у Трампа

Незабаром квитки "УЗ" можна буде купити через зручну мобільну версію сайту

В команде Трампа назвали кандидатов на самые важные должности

Трюдо приглашает Трампа в Канаду

Гривна смогла выстоять на фоне обвала финансовых рынков

У російських ЗМІ вже піднімають хвилю байок про "українську ДРГ"

В НАПК сообщили, кто из депутатов не подал е-декларации

Лисенко прокоментував заяви ФСБ РФ щодо "українських диверсантів"

 Новости за день