Курс валют на міжбанку встановився на рівні 25.56 грн за долар США

Під час відкриття сьогоднішній торгів на міжбанківському валютному ринку котирування української гривні до американського долара станом на 11-ту годину прирівнюється до 25.551 – 25,562 гривні за один долар США. Про це сьогодні, 10-го листопада, пише видання Finance.ua, передає replyua.net.
Станом на 10:30 середні курси валют на міжбанківському валютному ринку залишалися майже без змін, порівнюючи з минулими днями, не зважаючи на останні події, пов’язані з виборами президента Сполучених Штатів Америки. Ситуація наступна: американський долар прирівнюється до гривні як 1 до 25.55 – 25.56. Євро сьогодні також майже не змінилося в ціні – 27.91 – 27.92 гривень за 1 €. Співвідношення російського рубля до української гривні - 0,4028-0,4035 до 1 грн.
Варто зазначити, що котирування гривні до долара США 9-го листопада під час закриття торгів на міжбанку зберігалося на рівні 25.55 – 25.56 гривні зі 1 $. За оцінками експертів, ситуація з гривнею може змінитися в будь-який час на фоні обрання президентом США Дональда Трампа. Також експерти зазначали, що максимальний скачок курсу може бути максимум 27 грн. за 1 дол. Як відомо, на сьогоднішній день у світі спостерігається обвал курсів; гривню це ще не «зачепило».
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