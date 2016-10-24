Російський «православний» банк отримав дефолтний рейтинг

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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors знизило кредитний рейтинг російського банку «Пересвет» з рівня «ССС-» до рівня «D», що означає «дефолт», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».Так, відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці рейтингового агентства S&P сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року. Цього ж дня аналогічне повідомлення розмістило і агентство Fitch. Дефолтний рівень означає, що банківська установа не має змоги розрахуватись за своїми зобов’язаннями перед кредиторами.Нагадаємо, трьома днями раніше російський регулятор ввів у банк «Пересвет» тимчасову адміністрацію строком на шість місяців. Як повідомлялось, причиною цього стали доволі значні проблеми з ліквідністю. Ще вісімнадцятого жовтня адміністрація банку заперечувала наявність будь-яких фінансових ускладнень, тим не менш у той же день обмежила суму видачі вкладів. Банк «Пересвет» займає сорок перше місце за розміром активів у банківській системі Російської Федерації. Понад сорок дев’ять відсотків акцій цієї фінансово-кредитної установи належить Російській православній церкві Московського патріархату.