Украина получит 500 миллионов долларов на закупку газа

Украина получит кредитные гарантии в размере пятисот миллионов долларов на закупку газа, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение нового отопительного сезона, сообщает replyua.net со ссылкой на Александра Данилюка.
На своей странице в Фейсбуке министр финансов сообщил, что совет директоров Всемирного банка одобрил выделение 500 миллионов долларов Украине. По словам Данилюка, средства, выделенные Всемирным банком на закупку топлива, позволят Украине спокойно пройти через весь отопительный сезон. Министр рассказал, что над этим проектом работали специалисты «Нафтогаза» на протяжении нескольких месяцев, также вопрос обсуждался с руководством банка во время его визита в Соединенные Штаты. «Каждый дом в Украине будет обеспечен теплом на весь отопительный сезон», написал Данилюк.
Напомним, что 16 октября закачка газа в ПХГ Украины была приостановлена и начался отбор газа. Хранилища заполнены примерно на 47 процентов, а общие объемы топлива в ПХГ достигают 14,7 миллиардов кубометров. Ранее эксперты заявили, что такого объема может хватить только в том случае, если зима будет теплой.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter