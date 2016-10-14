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Samsung готується до збитків у $5 мільярдів через провал з Galaxy Note 7

Samsung готується до збитків у $5 мільярдів через провал з Galaxy Note 7
Компанія Samsung Electronics, яка у вівторок оголосила про повне зупинення виробництва свого флагмана Galaxy Note 7, очікує в найближчі кілька місяців збитків у розмірі 3 – 5 мільярдів доларів США через недоотримання прибутку. Про це розповіли у прес-службі корпорації, передає replyua.net.

Сьогодні, 14-го жовтня, Samsung повідомив про те, що в поточному кварталі через повне зняття з виробництва смартфона Galaxy Note 7 компанію очікують збитки в розмірі 2.2 мільярдів американських доларів. Також очікуються збитки і в наступному році в першій четверті на майже 1 мільярд. Всі ці збитки компанія отримає у вигляді недоотримання прибутку від продажу своїх продуктів.

Перед цим прогноз щодо зниження операційного прибутку корпорації на третій квартал поточного року було знижено на 2.3 мільярда доларів. Таким чином Samsung Electronics через провальний запуск свого флагмана Galaxy Note 7 всього втратить 5 мільярдів дол. За оцінкою фінансових експертів, це приблизно половина річного доходу компанії за минулий рік. Дана модель телефону на початку свого існування в Південній Кореї гарно себе зарекомендувала і була названа головним конкурентом сьомому поколінню iPhone.

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