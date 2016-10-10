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Нефтяные котировки сегодня побили рекорды

Нефтяные котировки сегодня побили рекорды
Впервые за несколько месяцев на торгах была зафиксирована максимальная стоимость барреля нефти. Как информирует replyua.net, цена за баррель нефти сегодня растет на протяжении всего дня, однако утренние торги начинались «скромно» - баррель черного золота торговался всего по 51,4 долларов, и в какой-то момент было даже зафиксировано падение к ценам, которые были на торгах в пятницу, перед выходными.

Однако потом цены начали стремительно расти, и уровень роста на этот час достигает почти трех процентов. По состоянию на 16 часов 50 минут по киевскому времени, баррель нефти на лондонской бирже торговался по 53,16 долларов, что является рекордом за последние месяцы. Эксперты отмечают, что повышение стоимости нефтяных котировок связано с прошедшей в Алжире встречи стран, входящих в ОПЕК. Переговоры проходили почти две недели назад, и с тех пор цена на нефть продолжает повышаться.

На неформальных переговорах представители стран ОПЕК договорились о снижении уровня добычи до 32,5 миллионов баррелей в сутки. Однако окончательное решение будет принято на следующих переговорах в конце ноября.

Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
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Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в


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