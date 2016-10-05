Секвестр російського бюджету: кого не будуть годувати в цьому році?

Як зазначають ЗМІ, з початку окупації Криму та конфлікту на Донбасі частка секретних видатків у російському бюджеті невпинно зростає. Що саме може за цим стояти пояснюють провідні українські та російські політологи, - інформує replyua.net з посиланням на видання «Крим.Реалії».
Так, аналізуючи розподіл видатків керівник економічної програми Московського центру Карнегі Андрій Мовчан зазначає, що секретні витрати навряд чи свідчать про підготовку до війни. Найбільш імовірно, йдеться про реалізацію законів з так званого «пакету Ярової». Власне, у цих коштів вже є конкретні бенефіціари, які чекають не дочекаються аби їх «розпиляти». А оборонні витрати, навпаки, знижуються – зараз у відносних показниках вони у Російської Федерації нижчі, ніж у Саудівській Аравії.
Економічний оглядач Сергій Шелін наголошує, що бюджет секвеструється з огляду на соціальні показники, а не на війну. За словами економічного експерта, про це свідчить, зокрема, безпрецедентний розмір траншу до Пенсійного фонду – понад двісті мільярдів рублів. Напевно, влада відчуває невдоволення народних мас, а тому скорочуватиме витрати на неочевидні речі – освіту, медицину та інфраструктуру, але не на пенсії та зарплати.
Політичний оглядач Іван Яковина навпаки наголошує, що росіянам доведеться затягнути пояси, зокрема тим із них, хто проживає у цілком дотаційних регіонах. До таких належать окупований Крим та Калінінград. Тим не менш, витрати на озброєння не зменшуватимуть, адже Кремль цілком обґрунтовано більше боїться ненагодованих силовиків, аніж голодних громадян.
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