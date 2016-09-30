Украина пока не получит 600 миллионов евро от ЕС

Украина в ближайшее время не получит макрофинансовую помощь в размере 600 миллионов евро от Европейского союза. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, сегодня об этом заявил Юрий Буца во время Украинского финансового форума в Одессе.
По словам заместителя министра финансов, ЕС решил повременить с выделением финансовой помощи Украине, и, скорее всего, 600 миллионов евро выделят только в начале следующего года. Буца подчеркнул, что Евросоюз пока откладывает решение о выделении третьего по счету транша макрофинансовой помощи, однако второй транш Украина все же надеется получить от Евросоюза до конца текущего года. При этом сумма второго транша также должна составить шестьсот миллионов евро. Нужно отметить, что Киев надеялся на то, что ЕС выделит очередной транш после того, как сотрудничество Украины с МВФ полностью восстановится.
Оно действительно возобновилось, и МВФ выделил нашей стране один миллиард долларов, однако Евросоюз пока не принял положительного решения о выделении макрофинансовой помощи. В конце августа Петр Порошенко говорил о том, что после возобновления сотрудничества с МВФ Украина может рассчитывать на финансовую помощь от США и ЕС.
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