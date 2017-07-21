Корреспондент: в Италии родились две странные идеи по миграционному кризису

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает о том, что власти Италии уже не могут справиться с мигрантами, передает replyua.net.
По его словам, власти крупных городов отсылают мигрантов в небольшие населенные пункты, и местные власти отказываются принимать этих людей, поскольку коренные итальянцы рвут и мечут – они больше не хотят видеть мигрантов в Италии. «В этой ситуации родились два довольно спорных решения. Первое – ограничить свободу деятельности полутора десятков НКО, которые получили гранты на «спасение» мигрантов в море, и теперь осваивают средства с таким упорством, что иногда просто забирают их у самого берега Африки – лишь бы финансирование не прекращалось», пишет Яковина. Он отмечает, что вторая идея куда более необычная и интересная – власти предложили ввести временные гуманитарные визы.
Что это значит? А то, что африканцы по таким визам смогут «рассосаться» по всей Европе, и тут уже возмущаются соседние страны – им ведь куда спокойнее, если проблемы у одной Италии, к берегам которой каждый день приплывают лодки с сотнями мигрантов. «Австрийцы даже грозились закрыть границу, если Италия введет эти визы», добавил Яковина.