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В Середземному морі вкотре затримали мігрантів

В Середземному морі вкотре затримали мігрантів
Більше тисячі людей було врятовано посеред Середземного моря цієї п’ятниці, повідомляє replyua.net з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle. Загальна кількість врятованих в цьому районі за останні декілька днів налічує більше 2,5 тисяч вихідців з Північної Африки.

Поблизу берегів Італії вкотре було знайдено судно з нелегалами. Як повідомляють джерела, завдяки державним силам Італії та Великобританії, а також кораблям неурядових організацій вдалось затримати 13 морських транспортних засобів. Цей шлях з Лівії до італійських берегів через Середземне море користується попитом серед мігрантів. За офіційними даними, близько 200 тисяч людей таким чином змогли потрапити на територію Європи в 2016 році. Однак більше 5 тисяч осіб загинуло при транспортуванні.

Варто відмітити, що на нещодавніх зборах на Мальті європейські лідери дійшли спільного рішення щодо вирішення даної міграційної проблеми. Зокрема, було складено перелік необхідних дій задля обмеження морського шляху в Європу для нелегалів. Так було прийнято рішення про виділення 200 тисяч євро з бюджету Європейського Союзу, а також погоджено плани на подальшу співпрацю з Лівією в цій сфері.
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