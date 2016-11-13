В ЕС больше не хотят принимать мигрантов

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, полиция Хорватии отказалась впустить на свою территорию 150 мигрантов, прибывших из Афганистана и Пакистана. Беженцы прошли более 125 километров пешком, прежде чем достигли границы с Хорватией, но страна-член ЕС отказалась предоставить им убежище.
Информационное агентство сообщает, что около 150 мигрантов покинули Белград в пятницу и за двое суток преодолели расстояние в 125 километров пешком. Местные СМИ сообщают, что многие из них отказались от этого путешествия из-за холода и усталости. Получив отказ в пересечении границы, большинство из них заявили, что будут жать в приграничном сербском городе Сид, пока ЕС откроет для них границу. При этом мигранты отказались от поселения во временном лагере для беженцев – они верят, что полиция Хорватии все же разрешит им пройти.
Министр внутренних дел Хорватии заявил: «Не существует ни одной причины, по которой этих нелегалов бы пустили в Хорватию. Полиция будет защищать границу от подобных попыток незаконного пересечения». По данным агентства беженцев ООН, около 6400 мигрантов из Сирии, Ирака, Пакистана и Афганистана в данный момент пребывают в Сербии, где они получили официальное убежище. По данным неправительственных организаций, реальная численность мигрантов в Сербии намного больше – 10 000.
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