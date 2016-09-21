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Страшна трагедія сталась біля берегів Єгипту

Страшна трагедія сталась біля берегів Єгипту
Щонайменше двадцять дев’ять осіб загинули після того, як човен, що їх перевозив, перекинувся поблизу берегів Кафр аль-Шейх, - про це інформує replyua.net з посиланням на новинне агентство ВВС.

Як повідомляють чиновники, човен перевозив близько шестисот біженців. Сто п’ятдесят з них були врятовані зусиллями берегової охорони, доля решти наразі невідома. На борту судна перебували єгипетські, сирійські та африканські мігранти, які прямували, імовірно, в Італію. Варто зазначити, що останнім часом біженці змінили маршрут прямування: якщо раніше тисячі з них щодня намагались через Туреччину потрапити морем до Греції, то наразі у таку подорож вирушають не більше п’ятдесяти осіб на день. Натомість, наплив мігрантів до Апеннінського півострова зростає – в цьому році сюди з Єгипту прибули вже дванадцять тисяч осіб проти семи тисяч за 2015 рік.

Громадські активісти зазначають, що обраний мігрантами новий маршрут є надзвичайно небезпечним і займає більше десяти днів. Це спричиняє численні трагедії – за підрахунками вчених, за минулий рік та за перше півріччя цього року більше шести тисяч осіб потонули, намагаючись перебратись через Середземне море. Вчені прогнозують, що потік мігрантів з Єгипту тільки зростатиме: держава характеризується високою народжуваністю, але дає мало можливостей населенню для виживання.

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