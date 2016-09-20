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Австрия отгородится от Венгрии высоким забором

Австрия отгородится от Венгрии высоким забором
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, похоже, что ЕС, как «миру без границ между странами-членами союза» приходит конец. Виновниками этого стали мусульманские беженцы. Австрия заявила сегодня, что начала строительство высокого забора вдоль границы с Венгрией.

Власти Австрии заявили сегодня о начале строительства забора на участке австрийско-венгерской границы вблизи города Никельсдорф длиной в 1,8 километра – именно там, где сотням тысячам мигрантов удалось прорваться в страну из Венгрии год назад. Венгрия отрицала тогда этот факт, заявляя, что эти беженцы попали в Австрию из других стран. Первые работы начались на объекте еще вчера – в землю вкапывались столбы, несмотря на то, что официального решения австрийского правительства еще нет. Представители полиции Австрии объяснили, что этот участок государственной границы особенно уязвим, поэтому он требует дополнительных мер защиты. По их мнению, забор должен существенно уменьшить поток мигрантов, пытающихся попасть в страну этим путем. Венгрия, в свою очередь, уже построила такой забор на границе с нескольким балканскими странами, и эта мера действительно оказалась эффективной. В Австрию в течение прошлого года прибыло около 90 000 мигрантов, что, учитывая количество ее граждан, составляет более 1% населения страны. Австрийское правительство объяснило, что у страны есть возможность предоставить убежище лишь 37 500 беженцам.

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