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В Евросоюзе будет создан аналог НАТО

В Евросоюзе будет создан аналог НАТО
В Совете Евросоюза было принято решение об одобрении новой программы в оборонной сфере (PESCO). Как передает replyua.net, соответствующая информация размещена на официальном портале органа. При этом подчеркивается, что членами организации стали следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.

Новый документ содержит цели и совместные обязательства этих стран, в частности, речь идет о регулярном увеличении оборонных бюджетов. Кроме того, участниками PESCO было принято заявление, в котором приветствуется политическое соглашение о реализации семнадцати проектов сотрудничества.

Программа PESCO для стран-участниц Европейского союза предполагает участие в ней на добровольной основе. В Брюсселе уже заявили, что новая программа не будет составлять конкуренцию Североатлантического альянса, членами которого являются 22 страны-участницы Европейского союза.
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