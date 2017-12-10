Без Украины справимся: Из Варшавы прозвучало еще одно резкое заявление в адрес Киева

Руководитель кабинета главы Министерства иностранных дел Польши Ян Парыс в интервью RMF24 заявил, что «Украине нужна Польша, а Польша сможет справиться и без Украины», передает replyua.net. «Хотел бы четко сказать, что существование сильной и независимой Украины важно для Польши, но речь не идет о том, что существование Украины является необходимым условием существования независимой Польши», - говорит польский дипломат.
«Польша – это пятая страна в Евросоюзе в ЕС после того, как его покинет Великобритании, Польша является членом НАТО, она является главной страной на восточном фланге и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, будь то ситуация лучше или хуже», - добавил Парыс. Чиновник также обвинил украинцев в фальсификации истории, а также в том, что Киев преследует польского меньшинства. Парыс подверг критике и украинских политиков.
«У меня такое впечатление, что у них сформировалось совершенно ложное мнение о Польше, они всю информацию о Польше получают из комментариев Gazeta Wyborcza, где написано, что Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине. Это не правда. Украине нужна Польша», - подчеркнул польский дипломат.