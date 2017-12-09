Частные разведчики выяснили, выяснили, в каких странах Путин может одержать победу в 2018 году

Российская Федерация в следующем году приложит максимум усилий для того, чтобы существенно повлиять на результаты выборов в Молдове и Италии, и если в последней стране шансы на полную реализацию РФ своих планов незначительны, то молдавские пророссийские силы вполне вероятно смогут победить. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», к таким выводам пришли эксперты частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.
«Вполне вероятно, что Москва в Италии, где ведется подготовка к общегосударственным выборам, будет расширять свою информационную кампанию в поддержку таких партий, как «Движение пяти звезд» и «Вперед, Италия», выступающие против антироссийских санкций. Однако, как и в Германии, итальянские партии, которые поддерживает Российскую Федерацию, вполне очевидно, не смогут прийти к власти», — считают американские аналитики.
Вместе с тем, «Партия социалистов Республики Молдовы» в 2018 году, возможно, все же потеснит позиции проевропейской коалиции. Отмечается, что пророссийская Партия социалистов потеснит правящую коалицию, ориентированную на Европейский союз, и усилия Кремля, по всей видимости, будут успешными в Молдове.