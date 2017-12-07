Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Венгрию, Польшу и Чехию, - причины

Процедуру против Польши, Венгрии и Чехии Европейская комиссия начала еще 15 июня 2017 года. Ответы, которые получила ЕК от трех государств-членов Евросоюза, не оказались удовлетворительными, в результате чего Еврокомиссия перешла к следующему этапу производства. В частности, в сообщении ведомства отмечается: «Несмотря на подтверждение со стороны Суда Европейского Союза о действительности схемы переселения, Венгрия, Польша, а также Чехия продолжает нарушать свои юридические обязательства. Полученные нами ответы не были удовлетворительными. Они абсолютно не свидетельствовали о том, что государства будут способствовать разрешению сложившейся ситуации с переселением мигрантов».
В Европейской комиссии считают, что Венгрия, в то время, как все остальные члены ЕС в последние месяцы участвуют в процедуре переселения, вообще не участвует в этом с самого начала. Польша же, в свою очередь, с декабря 2015-го не переселила ни одного мигранта, а Чехия не принимает участия в схеме с августа 2016-го.