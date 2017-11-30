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В Евросоюзе принят закон, который может заблокировать газопровод Пути на в обход Украины

В Евросоюзе принят закон, который может заблокировать газопровод Пути на в обход Украины
В парламенте Дании был принят закон, способен заблокировать процесс строительства российского газопровода «Северный поток 2» через территориальные воды королевства, передает replyua.net со ссылкой на журналистов Reuters. В том числе, отмечается, что благодаря этой мере датское правительство сможет ввести запрет на трубопроводные проекты в контексте вопросов национальной безопасности и внешней политики.

Не так давно вопросы внешнеполитического курса и политики безопасности не были важными причинами для регуляторов запрещать строительство трубопроводов в акватории Дании.

Ранее представитель Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что газопровод «Северный поток-2», который «Газпром» планирует построить в обход украинской территории, не является приоритетом для газоснабжения стран Европейского Союза. Чиновник отметил, что для того, чтобы газопровод включили в перечень PCI, он должен быть очень необходим для снабжения Евросоюза, чего в Брюсселе не отмечают. Напомним, что украинское правительство анонсировало планы увеличения объема добычи газа в стране.
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