«Не хотим жить в гетто»: Княжицкий рассказал, как украинцы в Польше отрекаются от Родины

В Польше большая часть украинце не хотят отдавать своих детей на обучение в субботние украинские школы, а в обычных варшавских школах власти не могут открыть классы для детей из украиноязычных семей, так как в них не хотят учится. Как передает replyua.net, об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Николай Княжицкий, представляющий партию «Народный фронт». Он отметил, что польское государственное телевидение показало отдельный сюжет, в котором рассказывалось о проблемах украинской диаспоры.
«В программе «Теленовости» показали репортаж о субботних украинских школах, финансирование которых осуществляется государством. В городе Вроцлав власти предлагают украинцам открыть украинские классы в польских школах. Но людей нет. Сами украинцы говорят, что не хотят жить в «гетто», поэтому они своих детей отдают в обычные польские школы. После этого показали интервью с Павлом Смоленским - известным проукраинским и оппозиционным сейчас журналистом. Он является автором книги о преступлениях против украинцев в период акции «Висла». Вот такие парадоксы», - написал Княжицкий.
Также он напомнил о том, что между Киевом и Варшавой за последнее время ухудшились отношения, а в польском обществе распространяется антиукраинская пропаганда.