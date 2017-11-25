Туск предъявил ультиматум Великобритании

Дональд Туск, глава Европейского совета, заявил о том, что Великобритании отводится только десять дней для того, чтобы она прояснила все спорные вопросы, касающиеся выхода страны из Европейского Союза.
Как информирует replyua.net, об этом Туск написал на своей странице в Твиттере. По его словам, в течение ближайших десяти дней должен быть достигнут прорыв абсолютно по всем вопросам, включая и решение по приграничным проблемам с Ирландией, которая продолжает оставаться членом Евросоюза. Напомним, что накануне Дональд Туск встречался с Терезой Мэй, британским премьер-министром, и спустя несколько часов после переговоров Мэй заявляла, что положительно оценивает встречу с главой Европейского совета. Однако Мэй подчеркнула, что остается много работы для достижения согласия с Брюсселем.
По словам британского премьера, стороны продвинулись вперед в переговорах по всем основным спорным вопросам, включая финансовые обязательства Великобритании перед ЕС и обеспечение после Брекзита прав граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании.