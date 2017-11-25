Лукашенко: «Беларусь и Европа будут работать и дружить, но Россия для нас – святое»

Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил о том, что его страна готова идти навстречу интересам Европы, но никогда не станет действовать в ущерб российским интересам, поскольку Россия для Беларуси – это святое.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу белорусского главы, такое заявление прозвучало от Лукашенко в ходе его поездки в Гомельскую область. «Всегда будем идти навстречу интересам европейских государств, если перед нами не будут ставить вопрос (как это было раньше, сейчас уже нет): «Вы с Россией или вы с Европой?» Я на такие вопросы даже не отвечаю», - заявил президент. В то же время Лукашенко подчеркнул, что братьев не выбирают, и россияне – это родные братья белорусов вне зависимости от того, хорошие они братья или плохие.
«Мы, может, тоже чем-то им не нравимся. Но мы родные. Поэтому перед нами не надо ставить эти вопросы: «Вы с кем?» Мы будем дружить и работать с Европой, но Россия для нас – святое», - добавил Лукашенко. Напомним, что президент Беларуси не приехал на саммит Восточного партнерства, и Даля Грибаускайте, президент Литвы, заявила, что все решения по Беларуси принимает Москва, а не Минск.