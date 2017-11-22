Политик: «Польша и Украина должны быть союзниками, чтобы защититься от агрессии»

Варшава и Киев должны оставаться союзниками, чтобы защищаться от агрессора, и этот агрессор заслуживает санкции. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявила Эва Копач, бывший премьер-министр Польши.
Политик подчеркнула, что все исторические споры между Польшей и Украиной нужно решить только с помощью диалога, и все прошлые проблемы не должны влиять на будущие отношение двух государств. «Наш польско-украинский союз нам нужен для того, чтобы защищаться от того, кто себя проявил как агрессор», - отметила Копач. Также польский политик подчеркнула, что раньше на международной арене всегда выступала в качестве адвоката Украины.
«Я всегда была хорошим адвокатом Украины тогда, когда мы на Европейских Советах дискутировали о ситуации в Украине. Помню, как мы очень твердо настаивали на санкциях против России и убеждали всех, что эти санкции безусловно нужно на них наложить, чтобы они поняли, что сделали что-то очень плохое», - добавила Копач.