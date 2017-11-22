В Беларуси ответили на решение Киева выслать белорусского дипломата

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации МИД Беларуси, заявил о том, что в Минске считают безосновательным выдворение первого секретаря посольства Беларуси в Украине, информирует replyua.net со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства Беларуси.
«Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Беларуси в Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева», - подчеркнул Шупляк. Напомним, что двумя днями ранее Игорь Скворцов, советник посольства Украины в Беларуси, был объявлен в этой стране персоной нон-грата из-за недавнего задержания в Минске Павла Шаройко, украинского журналиста. В Минске его задержали еще в конце октября, а уже через несколько часов белорусские правоохранители провели обыск в квартире, где журналист проживал с супругой.
Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление, позже заявил о том, что Шаройко стал жертвой провокации, устроенной КГБ Беларуси при участии сотрудника российского телеканала. В середине ноября в Беларуси был задержан еще один украинец – Александр Скиба, директор ПАО «Завод утяжелителей».