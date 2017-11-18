Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, заявил о том, что все страны блока должны принимать решение о вступлении Украины в НАТО, однако двери альянса всегда открыты для Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.
«Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов. Следовательно, двери НАТО открыты», - подчеркнул генсек.
По словам Столтенберга, кроме Украины и стран, входящих в Североатлантический альянс, никто не сможет повлиять на решение о вступлении Украины в НАТО. Помимо этого, генсек обратился к украинским властям и отметил, что в настоящее время они должны сосредоточиться на реформировании армии, что является важным шагом на пути к членству в НАТО.