Ващиковский сделал важное заявление о России и Украине

Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства Польши, заявил о том, что между Польшей и Украиной в экономической, дипломатической, военной и политической плоскостях абсолютно ничего не меняется, несмотря на целый ряд нерешенных проблем, и Варшава будет и дальше поддерживать антироссийские санкции, передает replyua.net со ссылкой на RMF FM.
«В политической, военной, дипломатической, экономической плоскости ничего не изменилось. Мы по-прежнему поддерживаем позицию Украины, поддерживаем санкции протии России, не принимаем аннексии Крыма, действий сепаратистов на Донбассе, российского давления на Украину», - подчеркнул польский министр. Однако Ващиковский в то же время отметил, что множество нерешенных проблем остаются таковыми, поскольку Киев или специально ухудшает ситуацию, или не хочет решать эти вопросы.
Глава МИД добавил, что если Украина в дальнейшем рассчитывает на поддержку Польши, она должна подать соответствующий сигнал. Среди самых важных проблем министр назвал костелы во Львове, превращенные в концертные залы, упоминания о польской оккупации на памятниках и в музеях.